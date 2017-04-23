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العاهل السعودي يقوم بتعيينات جديدة في المناصب العليا، ويعفي وزراء من مناصبهم،ويحيل وزيرا على التحقيق

المسائية العربية :

اتخذ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود  مجموعة من القرارات القاضية بإعفاء وزراء من مناصبهم وتعيين آخرين خلفا لهم.
وحسب التلفزيون السعودي،فإن الملك سلمان بن عبد العزيز  قرر إعفاء وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي من منصبه وتعيين الدكتور عواد بن صالح العواد خلفا له.

كما أمر العاهل السعودي بإعفاء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد بن إبراهيم السويل من منصبه وتعيين المهندس عبد الله بن عامر السواحه خلفا له.

وقرر أيضا إعفاء وزير الخدمة المدنية خالد بن عبد الله العرج من منصبه ، وإحالته على التحقيق، بسبب تجاوزات تضمنت استغلاله للنفوذ والقيام بتوظيف ابنه عبد الله خالد العرج في منصب عال في المملكة خارج الضوابط القانونية، ومن دون كفاءة.

كما أمر بتكليف عصام بن سعيد للقيام بعمل وزير الخدمة المدنية.

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