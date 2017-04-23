العاهل السعودي يقوم بتعيينات جديدة في المناصب العليا، ويعفي وزراء من مناصبهم،ويحيل وزيرا على التحقيق

المسائية العربية : اتخذ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مجموعة من القرارات القاضية بإعفاء وزراء من مناصبهم وتعيين آخرين خلفا لهم.

وحسب التلفزيون السعودي،فإن الملك سلمان بن عبد العزيز قرر إعفاء وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي من منصبه وتعيين الدكتور عواد بن صالح العواد خلفا له. كما أمر العاهل السعودي بإعفاء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد بن إبراهيم السويل من منصبه وتعيين المهندس عبد الله بن عامر السواحه خلفا له. وقرر أيضا إعفاء وزير الخدمة المدنية خالد بن عبد الله العرج من منصبه ، وإحالته على التحقيق، بسبب تجاوزات تضمنت استغلاله للنفوذ والقيام بتوظيف ابنه عبد الله خالد العرج في منصب عال في المملكة خارج الضوابط القانونية، ومن دون كفاءة. كما أمر بتكليف عصام بن سعيد للقيام بعمل وزير الخدمة المدنية.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، أن الملك سلمان عين اثنين من أبنائه في مناصب حساسة، حيث أمر بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير دولة لشؤون الطاقة، و الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفيرا للمملكة لدى الولايات المتحدة بدلا عن الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبدالله الذي تم إعفاؤه من المنصب بعد أقل من سنتين من تعيينه فيه. هذا ولقيت المبادرة الملكية القاضية باعادة العلاوات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين استحسانا كبيرا لذى المعنيين، وجاء هذا القرار على إثر التخفيض من العلاوات، وحذف البعض منها، الذي تم إقراره من طرف مجلس الوزراء السعودي في إطار سياسة التقشف . العاهل السعودي، أمر أيضا بصرف راتب شهرين مكافأة “للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل” العسكريتين في اليمن “من منسوبي وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة”. ومن بين قرارات الملك إنشاء مركز جديد يحمل اسم “مركز الأمن الوطني” يرتبط تنظيمياً بالديوان الملكي، واستحداث وظيفة في الديوان الملكي باسم “مستشار الأمن الوطني” عين فيه محمد الغفيلي. واستجاب العاهل السعودي لمطالب الطلبة والتلاميذ وأولياؤهم وجدوا بدورهم الآذان الصاغية من طرف الملك سلمان، حيث وعد بتقديم موعد الامتحانات الدراسية النهائية للعام الدراسي الجاري، والتي تزامنت مع شهر رمضان، و أن تكون “نهاية اختبارات الفصل الدراسي الحالي لجميع مراحل التعليم العام والجامعي قبل بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ .