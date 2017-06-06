العرب يمضون 57 مليون ساعة على “الفايسبوك” خلال رمضان

المسائية العربية حسب بحث إحصائي أجراه موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإن المستخدمين العرب سيمضون 57 مليون ساعة إضافية على الموقع خلال شهر رمضان المبارك، مما يعني أرباحا إضافية سيكسبها الموقع في الشهر الفضيل. كما أظهر البحث الذي أجراه موقع التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم، أن مستوى ذروة الاستعمال، تكون عند الساعة 3 فجرا، أي مع اقتراب وجبة السحور. وأن أغلبية مستخدمي “الفايسبوك”، ينتمون لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبخصوص موضوع اهتمام مستخدمي الفايس في شهر رمضان، تقول الدراسة، إنهم يقومون بالأساس، بمشاركة تجاربهم مع الآخرين، وعرض الوجبات والمشروبات التي يعدونها على طاولة الإفطار والسحور. وحسب القائمين على فايسبوك، فإن الشهر الفضيل يشهد تضاعف المنشورات على فيسبوك بمقدار 4.84 ضعفا مقارنة مع عدد ما يتم نشره في الأشهر الأخرى من العام، مما يعني بالضرورة زيادة أرباح فايسبوك من الإعلانات. وكشف هذا الاستطلاع أن 71 في المائة من مستخدمي الموقع يفضلون تصفح الفايسبوك على مشاهدة التلفزيون، وهو ما يعني أن الزيادة في عدد ساعات استخدام فيسبوك، هي بالضرورة زيادة في عائدات الموقع الإعلانية، التي تشكل المورد الأساسي للربح، لأكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم. وقد حقق موقع فيسبوك خلال الربع الأول من عام 2017 عائدات إعلانية بلغت 8.03 مليار دولار، مع اقتراب عدد مستخدميه من الوصول إلى ملياري مشترك.