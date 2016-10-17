 الفنان التشكيلي العالمي بسام الحجلي يتمرد على اللوحة 

إذا أردنا أن نقول “التمرد على العقل”، هذه رسالة، أقصد بها أن الإنسان يتوجب عليه أن يرحم العقل ويعطي مجالا لللامنطق والإحساس كي يتحركا بحرية، عندما يقودك المال، فلن ترحم الآخر أو تراعي لمسته الإنسانية، علاقات الناس لا تشترى بالمال أو بالمصالح الشخصية، فالتوازن هو أهم ما حمّلنا إياه الكون، ويعتبر أمانة بأعناقنا جميعا، وهو مرتبط بميزان الحق التي حملتنا إياه طبيعة وماهية التكوين، وهو ما أحاول أن أبرزه من خلال لوحاتي

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