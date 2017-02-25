الفنان المراكشي محمد حسن الجندي في ذمة الله

المسائية العربية

محمد السعيد مازغ

توفي صباح هذا اليوم ، في إحدى المصحات الطبية بمراكش ، الممثل والمخرج والمؤلف الإذاعي المسرحي السيد محمد حسن الجندي عن سن يناهز 79 سنة.

وكان رحمه الله إنسانا طيبا، خلوقا، بدأت مسيرته الفنية من مسرح الهواة بمراكش في فرقة “الوحدة” ثم فرقة “الأمل” عام 1957، حيث جمع أفضل الممثلين المراكشيين، والتحق بعدها عام 1958 بالإذاعة الوطنية بالرباط.

شارك في العديد من المسرحيات والأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية التاريخية، وحظي بأدوار البطولة في عدد منها ، ومن أشهر الأدوار التي أداها دور “أبو جهل” في فيلم “الرسالة” بالنسخة العربية لمخرجه مصطفى العقاد، ودور “كسرى” في النسخة الإنجليزية.