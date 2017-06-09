القضاء البنمي يصفع جبهة البوليساريو

المسائية العربية وجه القضاء البنمي صفعة جديدة لجبهة البوليساريو، حينما قال إنه ليس من اختصاصه النظر في مواضيع سياسية دولية وفق بلاغ المكتب الشريف للفوسفاط. وتأتي هذا التطورات بعد قيام السلطات البنمية قبل أسابيع بحجز سفينة “إلترا إنوفيشن” المحملة بـ 55 ألف طن من الفوسفاط المغربي في سواحلها، وفي طريقها صوب كندا على إثر شكوى تقدمت بها جبهة البوليساريو أمام القضاء البنامي، والذي استجاب له في البداية قبل أن يكتشف ضعف الدفوعات القانونية للبوليساريو، ويسمح للسفينة باستئناف طريقها نحو ميناء فانكوفر في انتظار الحكم الذي انتصر للمغرب، وفق ما أورته “أخبار اليوم” في عدد اليوم الجمعة 8 يونيو الجاري. ورفضت المحكمة البحرية ببنما الدفوعات التي تقدمت بها جبهة البوليساريو ضد الشركة المالكة للسفينة والمغرب، وأضافت أن “أي محكمة وطنية ليست مختصة للنظر في شأن قضية سياسية دولية”، كما كشف الحكم أنه” لا يوجد أي دليل على أن الشحنة تعود إلى المشتكين”، في إشارة واضحة إلى أنه لا سيادة للبوليساريو على الصحراء لتأمر بحجز السفينة وعرقلة التجارة الدولية.