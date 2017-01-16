القطب المحلي للفاعلين من أجل المساواة بمراكش ينظم ندوة صحفية يوم الاربعاء

ينظم القطب المحلي للفاعلين من أجل المساواة بمراكش، ندوة صحفية لتقديم خلاصة تقريره حول القافلة التحسيسية التي نظمها لفائدة ساكنة دوار بوزركون بجماعة الرحالة عمالة إقليم شيشاوة، وذلك في إطار فعاليات “كوب22” التي احتضنها المغرب مؤخرا.

وحسب دعوة لتغطية فعاليات الندوة الصحفية المزمع تنظيمها يوم الأربعاء 18 يناير 2017، على الساعة الرابعة بعد الزوال، بالمدرسة العليا للفنون البصرية بمراكش. فإن هذا النشاط يأتي انطلاقا من إيمان القطب المحلي للفاعلين من أجل المساواة بمراكش بكون العدالة المناخية تقتضي إدماج استراتيجيات تهم النوع الاجتماعي والحقوق الإنسانية للنساء باعتبارهن أكثر عرضة للتأثيرات الوخيمة للتغيرات المناخية، س