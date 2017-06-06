الكاتب المغربي عبده حقي ينشرسيرته الأدبية بعنوان ‘عودة الروح لابن عربي’

المسائية العربية بعد مجموعته القصصية “حروف الفقدان” التي صدرت سنة 2008 وروايته “زمن العودة إلى واحة الأسياد” التي صدرت سنة 2010 ودراسة مترجمة بعنوان “ماهو الأدب الرقمي؟” صدر عن دار النشر نور بألمانيا للكاتب المغربي عبده حقي هذا الأسبوع كتاب ورقي جديد بعنوان “عودة الروح لابن عربي.. عن أيام مكناس فاس الجميلة” هو عبارة عن سيرة أدبية من القطع المتوسط تضم زهاء 285 صفحة. ومما جاء في تقديم الكاتب لإصداره الجديد بعد صفحة الإهداء: لعل السؤال الذي يتبادر إلى ذهن أي كاتبة أو كاتب وهو يهم بتدوين سيرته الذاتية هو: هل حان الوقت والموعد المناسب بعد كل ما تراكم في الحياة من سنين وتجارب، من آلام وأفراح، من سماوات ملبدة بالغيوم وسماوات صحوة لتدوين السيرة الذاتية بكل وثوق ويقين تامين؟ لذلك ربما سيطرح الكثير من القارئات والقراء متتبعي هذه السيرة الذاتية السؤال المنطقي التالي: ما لصاحبنا نراه ينطلق بهذه العجالة لتدوين سيرته الذاتية قبل الأوان؟ وهل رصيد عمره اليوم كفيل بكتابة سيرة ذاتية مغرية بالتتبع والإنصات؟ أجل إنها أسئلة منطقية ومعقولة إلى حد ما بالنظر إلى أن أغلب الأدباء والفنانين والعلماء والمفكرين والسياسيين وغيرهم قد دونوا سيرهم الذاتية في سنوات متأخرة من أعمارهم كأنما هم كانوا يوقعون بها على شهادة وفاتهم ووداعهم للعالم الذي عمروا فيه. إن القارئات والقراء في كل الأحوال ليسوا مرغمين على قراءة السيرة الذاتية لأي كاتبة أو كاتب ما دامت في نهاية المطاف شأنا ذاتيا يخص كاتبها بالدرجة الأولى على المستوى التوثيقي لحياته الماضية وتخص بالدرجة الثانية أقاربه وأحفاده وقليلا من أصدقائه بما قد تحمله له ولهم من حقائق ووقائع وأسرار عاشها وعاشوها أوتقاسموها معه. ومن مواد فهرس هذا الإصدارالورقي الجديد: ولو لم أكن أنا لكنت أنا، عودة إلى الجذور، بداية الحكاية، عودة الروح لابن عربي، صهريج السواني، كوستيم لقسم التحضيري، آخر صفعة بعد الإستعمار، مبارزة بين المعلم والتلميذ موسطاش، كابوس “الشهادة”، ولادة شاعر، في كنف الشاعر بنسالم الدمناتي، سنوات النار والرصاص، المسرحي محمد تيمد في الرياض. ومن العناوين أيضا: نوستالجيا ثقافية، ناشئة الأدب “الإذاعي” و”مواهب” التلفزي، أم القصائد، مكتبة الجامع الكبير، قصيدة لم تغنيها عزيزة جلال، أيام في جلباب السلفية، قصائد من زمن المنفى، أم القصص “التبوريدا”، الباسبور لخضر، يوسف فاضل أم أحمد المرزوقي ؟، صديقي الجديد: الكمبيوتر وحكاية اسم مستعار. صدرت للكاتب عبده حقي مجموعة من الكتب الإلكترونية من ضمنها رواية “أساطيرالحالمين”، “ماماغولا” مجموعة قصصية، “مفهوم النص في الأدب الرقمي” في جزأين، “صناعة الرأي العام” مجموعة مقالات، “نبذة عن تاريخ الإنترنت والكتابة الإلكترونية” (ترجمة )، “ماهو الأدب الرقمي؟، “متى يأتي الربيع”، مجموعة قصصية إلكترونية، “تمارين شعرية” ديوان شعر إلكتروني مسموع.