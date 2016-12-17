اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للكرة الطائرة تختار مدينة مراكش لاحتضان اشغال دورتها المقبلة

المسائية العربية قرر الاتحاد الدولي للكرة الطائرة خلال اجتماعه الاسبوع الماضي في لوزان اختيار مدينة مراكش لاحتضان أشغال الدورة المقبلة للجنة التنفيدية للاتحاد الدولي للعبة شهر ماي 2017. وجاء هذا الاختيار حسب المنظمين ليعزز استراتيجية الجامعة التي تتوخى إعطاء اشعاع دولي لممارسة اللعبة”. وجاء ايضا حسب ما صرحت به بشرى حجي رئيسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن اختيار اللجنة التنفيذية لترشيح المغرب جاء بعد اقتناع الأعضاء بالمؤهلات التنظيمية للمملكة، مضيفة أن ثلاث دول أخرى كانت تسعى لاستضافة هذه التظاهرة وهي المكسيك والجزائر وإيطاليا. وأشارت رئيسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة أن عقد هذا اللقاء الرفيع المستوى للمرة الأولى في افريقيا، سيضم 220 بلدا عضوا في العائلة الدولية للكرة الطائرة، من القارات الخمس يهدف إلى إبراز “المؤهلات التنظيمية الكبيرة للمغرب”. عن وم ع بتصرف