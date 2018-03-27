تاهيل القطاع السياحي بطنجة رهين بوحدة صف المهنيين

المسائية العربية طنجة

بقلم : م سـعـيــد مــازغ

استغرب العديد من مهنيي القطاع السياحي بطنجة من الحملة المسعورة التي يقودها البعض ضد مصطفى بوستة رئيس المجلس الجهوي للسياحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، والتي تدخل في اطار تصفية الحسابات الضيقة ، وتغليب المصلحة الخاصة عن العامة.

واعتبر بوستة في حوار هاتفي انها مجرد جعجعة بدون طحين، مستدلا بذلك على مجموعة من الانجازات التي تشهد على نفسها، والتي مكنت مدينة طنجة من احتلال مراتب متقدمة على المستوى السياحي.

ولم يفت بوستة الاشادة بالاطر التي اشتغلت الى جانبه في المجلس السياحي في إطار عمل جماعي مبني على التشاور والحوار والاحترام، مما ساهم في تطوير وتسويق المنتوج ، والمشاركة القوية والمتميزة في عدة تظاهرات سياحية وطنيا اودوليا ، و غيرها من الامكانيات الواعدة التي تؤهل القطاع السياحي بطنجة لقيادة القافلة الى الامام.

وعبر مصطفى بوستة عن امله في الترفع عن المشاكل المصطنعة التي لا تخدم السير العادي لهذا المرفق الحيوي، والانكباب حول المشاريع المبرمجة التي من شأنها تحريك الاقتصاد المحلي، وإعطاء دفعة قوية للبنية التحتية وأيضا تشجيع كل الكفاءات والاستفادة من المؤهلات التي تتوفر عليها مدينة طنجة سياحيا.