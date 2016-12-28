المحطة الطرقية للمسافرين بمراكش في الموعد استعدادا للسنة الميلادية الجديدة 2017

المسائية العربية عبد الصادق مشموم كباقي المرافق الحيوية والاسترتيجية لمراكش ، ومنها مرفق المحطة الطرقية للمسافرين التي بدورها تستعد للاستقبال السنة الميلادية الجديدة 2017 ، حيث تعرف حراسة أمنية سواء داخل مرافقها أو محيطها على اعتبار أنها محطة تعرف التوافد اليومي لزوار مراكش عبر الحافلات العمومية القادمة من مختلف مدن المملكة المغربية ، أو الراغبين في الذهاب الى الوجهة التي يرغبون فيها ، وهكذا فقد عملت إدارة المحطة تحت إشراف مديرها العام السيد مولاي رشيد العلوي، على إتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بإستقبال رأس السنة الميلادية الجديدة 2017 ، وعلمنا أن المحطة تعرف مراقبة امنية ، ضمانا لتأمين إستقبال الوافدين عليها أو الراغبين في مغادرتها ، بهذه المناسبة التي تعرف فيها مراكش حضور مكثف للزوار سواء مغاربة أو أجانب وارتباطا بالموضوع ادلى المدير العام للمحطة للموقع بتصريح قال فيه : ” ألمحطة الطرقية للمسافرين تستعد لإستقبال حركة المسافرين التي تنشط خلال موسم رأس السنة الميلادية الجديدة 2017 ، والمحطة الطرقية كغيرها من المرافق الاستراتيجية الحيوية بالمدينة تعمل جاهدة من أجل توفير وسائل الراحة، وضمان السير العادي للمرفق، بعيدا عن الاستغلال البشع التي كانت تشهده المحطة في سنوات خلت، لدى فإن الإدارة والعاملين بها على إختلافهم يستعدون إستعدادا لتأمين هذه المناسبة أمنيا وإداريا ، وأعتقد أن المحطة في موعد مع هذه المناسبة “.