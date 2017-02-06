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المديرية العامة لادارة الجمارك تفتح تحقيقا في عملية اختلاس 3 مليارات

المسائية العربية

أوفدت المديرية العامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لجنة تفتيش من أجل التحقيق في الاختلاس  الذي تعرضت له خزينة القباضة من طرف قابض سابق بمراكش المدينة .

وقد سبق  لإدارة الجمارك، تأكيد عملية الاختلاس، واكتشافها للبون الشاسع بين المبالغ المالية المسجلة على مستوى حسابات الخزينة التابعة للخزينة العامة للمملكة، وتلك المسجلة بسجلات الحسابات لدى قابض الجمارك المذكور ، مبرزة أن عمليات الفحص التي باشرتها بمناسبة مسك وثائق حسابات نهاية 2016 ، أفضت إلى الوقوف على اختفاء المبلغ المالي الضخم.

وحسب مصادر اعلامية فان المبلغ المختفي من الخزينة الدولة يزيد عن  ثلاث مليارات، وأن المشتبه به  لاذ  بالفرار و غادر التراب الوطني بصفة نهائية عبر مطار المنارة بمراكش.

 

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