المديرية العامة لادارة الجمارك تفتح تحقيقا في عملية اختلاس 3 مليارات

المسائية العربية

أوفدت المديرية العامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لجنة تفتيش من أجل التحقيق في الاختلاس الذي تعرضت له خزينة القباضة من طرف قابض سابق بمراكش المدينة . وقد سبق لإدارة الجمارك، تأكيد عملية الاختلاس، واكتشافها للبون الشاسع بين المبالغ المالية المسجلة على مستوى حسابات الخزينة التابعة للخزينة العامة للمملكة، وتلك المسجلة بسجلات الحسابات لدى قابض الجمارك المذكور ، مبرزة أن عمليات الفحص التي باشرتها بمناسبة مسك وثائق حسابات نهاية 2016 ، أفضت إلى الوقوف على اختفاء المبلغ المالي الضخم. وحسب مصادر اعلامية فان المبلغ المختفي من الخزينة الدولة يزيد عن ثلاث مليارات، وأن المشتبه به لاذ بالفرار و غادر التراب الوطني بصفة نهائية عبر مطار المنارة بمراكش.