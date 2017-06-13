المرزوقي يكشف عن محاولة للتخلص من مرسي عن طريق “الغذاء”

المسائية العربية كشف منصف المرزوقي، الرئيس التونسي الأسبق، أن هناك أخبارا اليوم قد “تعدّ الرأي العام لإمكانية توفّي الرئيس المصري، محمد مرسي، نتيجة القهر والحرمان والإهمال وحتى الغذاء القاتل ببطء”. وأوضح المرزوقي، في منشور له على صفحته الخاصة على الفايسبوك، أن “كل الأخبار عن ظروف اعتقال الرئيس محمد مرسي دلالة على الحقد الأعمى الذي يدفع بجلاديه إلى منع الزيارات أكثر من أربع سنوات، وحرمانه من أبسط حقوق السجين، ودلالة على خسة ووضاعة لم نعرفهما من قبل في إدارة الصراع السياسي”. وقال المرزوقي، إن “محمد مرسي هو اليوم فاضح دناءة الثورة المضادة التي أجهضت ثورة سلمية ديمقراطية إنسانية، ولكنه أيضا رمز صمود الأحرار”، مضيفا بالقول “لا تنسوا أبدا محمد مرسي، هو في زنزانته يدافع عن شرفكم”. المرزوقي، أبرز أنه “لا فائدة في التوجه لأناس فقدوا أبسط مفاهيم الشرف والشهامة، ما أنا متأكد منه أنهم إن أفلتوا من محاكم الأرض فلن يفلتوا من محكمة السماء”.