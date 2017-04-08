المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين – مسلك الإدارة التربوية- بجهة مراكش أسفي ينظم ندوة وطنية

المسائية العربية بوطيب سعيد في إطار مشاركة مسلك الإدارة التربوية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة مراكش أسفي في تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 خاصة الدعامة الرابعة منها، والتي تروم تقوية الكفايات العرضانية و التفتح الذاتي للمتعلمين، من خلال توعية وتحسيس كل مكونات المجتمع المغربي بضرورة الانخراط في التأسيس لمدرسة مغربية قادرة على لعب أدوراها كاملة وقائدة للتغيير على مختلف الأصعدة (القيمي،الاجتماعي،الثقافي…)،ينظم المركز و بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين – مراكش أسفي- خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و 23 أبريل الجاري بالمركب الإداري والثقافي محمد السادس لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراكش، ندوة وطنية حول موضوع: التعبئة المجتمعية من أجل المدرسة المغربية. هذه الندوة والتي سيؤطرها أساتذة مختصون، ستكون بحسب الجهة المنظمة، مناسبة لدعوة مختلف الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين للمشاركة ودعم المدرسة المغربية لتكون فضاء للمساواة وتكافؤ الفرص و قاطرة للتنمية،و فضاء للتربية على الحرية و المواطنة.