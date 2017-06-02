المسابقة الجهوية في حفظ  القرآن الكريم وتجويده في نسختها الخامسة أيام 18.17.16.15 بمدينة تملالت قلعة السراغنة

المسائية العربية/تملالت – الحسن اليوسفي
في إطار العناية التي توليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لكتاب الله العزيز حفظا وتجويدا وتفسيرا، وبمناسبة شهر رمضان المبارك، تنظم جمعية الأجيال بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي لمدينة مراكش، والمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة مراكش أسفي، والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية لقلعة السراغنة، والمجلس البلدي لمدينة تملالت، مسابقة جهوية نهائية في حفظ القرآن الكريم وتجويده. أيام 15– 16 – 17 – 18 من يونيو 2017 في نسختها الخامسة تحت شعار. “رتل وارتق“. بعد صلاة التراويح بالساحة المجاورة للمجلس البلدي بمدينة تملالت.
إن هذه المسابقة الجهوية السنوية التي اعتادت ساكنة مدينة تملالت متابعتها بشوق وشغف، تهدف إلى خدمة كتاب الله تعالى والارتقاء بالمستوى العام للأداء القرآني، وخلق روح التنافس والتشجيع على إتقان تلاوته، ودعم مواهب حفظ وتجويد القرآن الكريم، كما تهدف أيضا إلى تأكيد القيم الإسلامية ودورها في حياة الفرد والجماعة، مصداقا لقوله تعالى ” ورتل القرآن ترتيلا“، ويتضمن برنامج هذه الأيام الأربعة مشاركة العديد من الطلبة والطالبات المتأهلين من مختلف مدن الإقليم والجهة، كما يضم هذا الحفل أيضا فقرات من المديح والسماع ومواويل وابتهالات، يرددها المادحون من خلال قصائد في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، والتوسل إلى الله عز وجل، مخللة بصنائع من الموسيقى الأندلسية المغربية.
وقد خصصت جمعية الأجيال لهذه المسابقة جوائز نقدية مهمة وشواهد تقديرية وهدايا حسب المراتب.
الرتبة الأولى في الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل، عشرة ألاف درهم(10000.00).
الرتبة الأولى في حفظ 10 أحزاب متصلة مع الترتيل، ستة ألاف درهم (6000.00).
الرتبة الأولى في تجويد القرآن الكريم وحسن أدائه، أربعة ألاف درهم (4000.00).
ولكل واحد من باقي المشاركين في المسابقة النهائية، ألفا درهم (2000.00).
وسيتم اختتام وتوزيع الجوائز على الفائزين يوم 18 من يونيو 2017 بمدينة تملالت، بحضور كل من السيد عبد الرحمان سعيد العلوي باشا مدينة تملالت، والسيد جمال كنيون رئيس المجلس البلدي، وأعضاء المجلس البلدي، وقائد الدرك الملكي، والقوات المساعدة، وأعوان السلطة، وساكنة المنطقة، ومجموعة من الشخصيات والفعاليات الهامة بالإقليم.