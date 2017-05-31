المعرض الإقليمي للكتاب بخريبكة خلال شهر رمضان

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تنظم جمعية أجيال المستقبل للتربية والتنمية بشراكة مع المديرية الإقليمية للثقافة بخريبكة الدورة الأولى للمعرض الإقليمي للكتاب بخريبكة تحت شعار:” الكتاب أساس الوعي المجتمعي” خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 16 يونيو 2017 بساحة المجاهدين بعد صلاة التراويح.
وتأتي هذه الدورة الرمضانية من أجل خلق متنفس ثقافي للساكنة بساحات المدينة وكذا تشجيعا للمثقف المحلي ، وتجدر الإشارة إلى أن هده الدورة بدعم من مجلس جماعة خريبكة والمجمع الشريف للفوسفاط.
وستعرف هذه الدورة تنظيم الأروقة للكنب وورشات وأمسيات للأطفال وتوقيع مجموعة من الإصدارات الأدبية محلية، حسب البرنامج التالي:
التوقيت يوميا على الساعة العاشرة والنصف ليلا بعد صلاة التراويح بساحة المجاهدين
الخميس 01 يونيو 2017
حفل افتتاح المعرض
عبيدات الرما فرسان الريضة
زيارة الأروقة
معرض موازي للفنون التشكيلية للفنان محمد الرجاوي
الجمعة 02 يونيو 2017
توقيع ديوان شعري “جرداء هذه الحياة” للشاعر أحمد زلال
السبت 03 يونيو 2017
توقيع مجموعة قصصية ” بين وبين ” للقاص إدريس الطلبي
الأحد 04 يونيو 2017
ورشة القراءة العمومية من تأطير الأستاذ الحسن ياسين
الإثنين 05 يونيو 2017
توقيع رواية “لعنة السماء والأرض” للروائي مصطفى تواج
الثلاثاء 06 يونيو 2017
أمسية فنية للأطفال في الحكي مع الفنان الحسين مسخون
الأبعاء 07 يونيو 2017
توقيع ديوان زجلي “وصية مرسال” للزجالة فاطمة الزهراء لعريشي
الخميس 08 يونيو 2017
توقيع ديوان شعري “اخر الحلم” للشاعرة فاطمة غزالي
الجمعة 09 يونيو 2017
ورشة الرسم والتشكيل من تأطير الفنان عبد الرحيم انجيلي
السبت 10 يونيو 2017
توقيع ديوان شعري “سيدة الياسمين” للشاعر محمد محضار
الأحد 11 يونيو 2017
توقيع ديوان شعري ” معراج السفر” للشاعر محمد رشوقي
الإثنين 12 يونيو 2017
توقيع رواية “كنز الغابة ” للروائي عبد الكريم العباسي
الثلاثاء 13 يونيو 2017
توقيع ديوان شعري ” ” للشاعر عبد الرحيم البتولي
الأربعاء 14 يونيو 2017
توقيع رواية ” الهواء المر ” للروائي عبد الكريم معاش
الخميس 15 يونيو 2017
توقيع ديوان زجلي ” ربح بلادي ” لزجال محمد المسناوي
الجمعة 16 يونيو 2017
حفل اختتام المعرض الإقليمي الأول للكتاب مع توزيع الشواهد على المشاركين