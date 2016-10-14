المكاتب الجهوية للتنسيق الثلاثي بجهة مراكش آسفي تستنكر قرار منع المسيرة الاحتجاجية و تقرر تنظيم وقفة احتجاجية

المسائية العربية

استنكرت المكاتب الجهوية للتنسيق الثلاثي بجهة مراكش آسفي قرار منع المسيرة الاحتجاجية ، و قررت تنظيم وقفة احتجاجية بنفس المكان وفي نفس التوقيت (ساحة باب دكالة بمراكش يوم الأحد 16 أكتوبر ـ الساعة 11 صباحا)

توصلت المسائية العربية ببلاغ صدر عن المكاتب الجهوية للتنسيق الثلاثي ، هذا نصه :

عقد التنسيق النقابي المكون من النقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية بجهة مراكش – آسفي : النقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والجامعة الحرة للتعليم(UGTM) اجتماعا طارئا يومه الخميس 13 أكتوبر 2016 تدارس خلاله قرار السلطات المحلية بمراكش منع المسيرة الاحتجاجية التي كان مقررا تنظيمها من طرف المكاتب الجهوية للنقابات الثلاث يوم الأحد 16 أكتوبر 2016 تحت شعار :

” جميعا من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية وعن جودة ومجانية التعليم العمومي “

هذا وأكدت المكاتب الجهوية للتنسيق الثلاثي بجهة مراكش آسفي خلال نقاش مستفيض

استمرارها في مواصلة التنسيق النقابي وفي تنفيذ البرنامج النضالي دفاعا عن المدرسة العمومية وعن المطالب العادلة للشغيلة التعليمية، كما قررت تنظيم وقفة احتجاجية في نفس اليوم ونفس التوقيت ونفس مكان انطلاق المسيرة الاحتجاجية .