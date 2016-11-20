المكتب المسير للفريق المسفيوي يقبل طلب إعفاء المدرب هشام الدميعي.

“مباشرة بعد انتهاء المباراة النهائية لكأس العرش بانهزام الفريق المسفيوي أمام فريق المغرب الفاسي، بنتيجة 2-1، تقدم الإطار الوطني الدميعي بطلب إعفائه من مهمة تدريب الفريق إلى رئيس المكتب المسير”.

وبناء على ذلك، اجتمع المكتب اجتمع يوم سبت لدراسة طلب الاعفاء من المهمة، ووافق عليه، ومن المنتطر أن تعقد لجنة للتفاوض مع المدرب، وترسيم عملية الاعفاء.

وخلال الفترة الانتقالية ، سيشرف الإطار التقني على تدريب الفريق، ويتكون من الثلاثي امبارك الكدني مدربا رئيسيا للفريق، بمساعدة كمال الوصيل مدربا ثانيا، وعبد الرحيم بنخاتي مدربا للحراس، لمباراتين فقط؛ وذلك إلى حين تعيين مدرب رسمي جديد بعد دراسة الطلبات المقدمة للمكتب المسير للفريق المسفيوي.

يذكر أن فريق أولمبيك أسفي انهزم في المباراة النهائية لكأس العرش التي جمعته بالمغرب الفاسي على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد لغظف بن الشيخ ماء العينين بالعيون، بهدف لهدفين.

عن وكالة المغرب العربي بتصرف