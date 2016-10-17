المناضل عبد الرحمن اليوسفي يستحق اكثر من التفاثة

المسائية العربية

التفاتة انسانية لها دلالتها ورمزيتها المعنوية ، تلك الزيارة التي خص بها الملك محمد السادس يوم السبت لعبدالرحمان اليوسفي، الوزير الأول السابق، والكاتب الأول الأسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، داخل مستشفى الشيخ خليفة بمدينة الدار البيضاء حيث يخضع لعلاج من التهاب رئوي حاد.

هذا وأثنت وسائل الاعلام المغربية والأجنبية على هذه الزيارة التي تحمل في طياتها التقدير الذي يحظى به عبد الرحمن اليوسفي وايضا الحرص الشخصي لجلالته على الوضعه الصحي لهذا الرجل العظيم الذي يعتبر قائد تجربة التناوب، كما تدل على القيم الإنسانية والأخلاقية للملك.