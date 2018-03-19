جمعيات من المجتمع المدني بمراكش تترقب تفعيل توصيات المناظرة الجهوية الثانية.

كانت مدينة مراكش على موعد مع حدث هام يتعلق بفعاليات المناظرة الجهوية لجمعيات المجتمع المدني بجهة مراكش آسفي في نسختها الثانية، التي انعقدت طيلة يوم السبت 18 مارس 2018، بمراكش تحت شعار : “المجتمع المدني ومؤسسات الوساطة رهان النموذج التنموي للمملكة

حضر هذا اليوم أزيد من 30 جمعية يمثلون مدينة مراكش وابن جرير والصويرة وقلعة السراغنة وآسفي، وفاق عدد المشاركين حسب اللجنة المنظمة 700 فردا رجالا ونساء.

وتميزت المناظرة الثانية بتنظيم مجموعة من الورشات ، حيث انكب المشاركون في دراسة ومناقشة أهم القضايا التي تشغل بالهم، ويرون أنها تستحق تسليط الضوء عليها، والبحث عن حلول مناسبة بمعية الاجهزة المعنية بجهة مراكش أسفي مثل التعليم والصحة والماء والكهرباء، والضرائب، والصناعة التقليدية والنقل والسياحة، والثراث والثقافة وغيرها من الاهتمامات التي كانت ارضية للنقاش

المستفيض والذي انتهى بخروج كل ورشة بمقترحات وتوصيات التي القيت في حضرة مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي بإسم الحكومة خلال الجلسة العامة.

وعمدة مراكش السيد محمد العربي بلقايد والمدير الجهوي للشبيبة والرياضة السيد رضوان خيرات، ومديرة الجهوية للضرائب سعاد باي، وكثير من الاطر والكفاءات المحلية، وهو مؤشر على مدى الاهتمام الذي يحظى به هذا اللقاء، وانتظارات المواطن المراكشي الذي يعتبر التواصل مع المسؤولين خطوة إيجابية نحو تجاوز مجموعة من الاكراهات والمشاكل التي تعاني منها المدينة ، والبحث عن سبل التعاون والتشاور والعمل المشترك بين السلطات المحلية والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني بمراكش

وشهدت المناظرة حضورا متميزا للمسؤولين المحليين وعلى راسهم الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني السيد مصطفى الخلفي،والي مراكش السيد محمد صبري، ووالي امن مراكش السيد سعيد العلوة

هذا ولم يفت المناظرة الاحتفاء وتكريم كل من الزميلة الإذاعية نفيسة بلبركة، والزميل عبد الصادق مشموم والزميل عبد الرحمان مازغ مسؤول عن التواصل والإعلام بإدارة المجلس الجماعي لمدينة مراكش،و

تكريم المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، لما قدموه من خدمات جليلة لصالح مدينة مراكش سواء الإعلامية منها أو الخدماتية,