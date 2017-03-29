المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يفوز على نظيره التونسي بهدف للاشيء

المسائية العربية فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره التونسي بهدف للاشيء، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء 28 مارس الجاري على أرضية الملعب الكبير بمراكش، استعدادا للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة. وشهدت المباراة ضغطا كبيرا على الفريق الزائر، خاصة في الشوط الاول بواسطة كارسيلا والناصيري في الهجوم. كان الهدف اليتيم الذي شهدته المباراة من تسيجل الهدف اللاعب التونسي حمزة يونس ضد مرماه بعد ضربة خطأ نفذها فيصل فجر في الدقيقة 14 . هذا وقام المدرب التونسي بعدة تغييرات بهدف تعديل الكفة، إلا أن اسثماتة الدفاع وتلاحمه بالوسط والهجوم كانت حاجزا مانعا لكل المحاولات التونسية التي استعمل عناصرها في كثير من الاحيان الخشونة ضد اللاعبين المغاربة . وسبق لأسود الأطلس الفوز على المنتخب البوركينابي بهدفين للاشيء في المباراة الودية التي جمعتهم في نفس الملعب، وذلك في إطار الاستعداد للإقصائيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 بالكاميرون، والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.