المنتخب الوطني المغربي ينهزم أمام نظيره الكاميروني بهدف لصفر

المسائية العربية انهزم المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الكاميروني بهدف لصفر، اليوم السبت، بملعب أحمدو أحيدجو بياوندي، برسم الجولة الأولى من إقصائيات المجموعة الثانية المؤهلة إلى نهائيات النسخة الـ32 لكأس إفريقيا للأمم “الكاميرون 2019”. وظهر المنتخب المغربي بوجه باهت طيلة الشوط الأول الذي شهد تسجيل فانسون أبو بكر هدف المنتخب الكاميروني في الدقيقة 29. وخلال الشوط الثاني استفاقت العناصر الوطنية لتتحكم في العديد من أطوار المباراة، لكنها فشلت في تسجيل هدف التعادل بعد إضاعة فيصل فجر فرصتين للتسجيل، ورغم التغييرات التي أجراها الفرنسي هيرفي رونار، مدرب “أسود الأطلس”. وعن المجموعة ذاتها حقق منتخب مالاوي فوزا صعبا على ضيفه منتخب جزر القمر بهدف وحيد، سجله جيرالد فراي جونيور فى الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، ليحتل المنتخب المغربي المركز الثالث رفقة جزر القمر بصفر نقطة وراء الكاميرون ومالاوي. وفشل المنتخب المغربي في فكّ “عقدة” منتخب الكاميرون، إذ لم يسبق لـ”أسود الأطلس” الفوز على “الأسود غير المروضة” في أي لقاء رسمي أو ودي منذ أول مباراة جمعت المنتخبين سنة 1981، بمدينة القنيطرة، برسم التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 1982، والتي انتهت لفائدة الكاميرون بهدفين لصفر. يذكر أنه على امتداد 31 سنة لم يقو المنتخب المغربي على التسجيل في مرمى المنتخب الكاميروني في مباراة رسمية. ويعود آخر هدف مغربي في مباراة رسمية إلى مواجهة الإسكندرية في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي احتضنتها مصر سنة 1986، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وهي النتيجة ذاتها التي آلت إليها آخر مواجهة بين المنتخبين يوم 13 نونبر 2016 بمراكش، ضمن دوري “إل جي”. وشكلت مباراة اليوم، وإن كانت نقط نتيجة اللقاء لا تحتسب، على اعتبار أن المنتخب الكاميروني مؤهل رسميا، محكا جديدا للناخب الوطني، الفرنسي هيرفي رونار، قبل الجولتين الثالثة والرابعة من المجموعة الثالثة لتصفيات كأس العالم “روسيا 2018” في شهري غشت وشتنبر المقبلين.