المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه في مارس المقبل فريقي السنغال ونيجيريا

المسائية العربية : من المنتظر ان يحتضن ملعب مراكش مبارتين اعداديتين سيستقبل فيهما المنتحب الوطني لكرة القدم فريق الاتحاد السينغالي ، وفريق الاتحاد النيجيري ، وذلك في شهر مارس المقبل. وحسب مصادر رياضية فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توصلت الى اتفاق مع الاتحادين يقضي بخوض المنتخب الوطني للمبارتين الاعداديتين تزامنا مع تواريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسيعلن عن التواريخ الرسمية لاجراء كل مبارة في الاسابيع القليلة المقبلة.