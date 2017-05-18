المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان يعقد مؤتمره الأول بالقنيطرة

المسائية العربية نظم المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان مؤتمره الوطني الأول تحت شعار” كافة الحقوق والحريات دون تمييز ولا انتقاء”وذلك يومي الجمعة والسبت 19 و20 ماي2017 بقاعة غرفة الفلاحة لجهة الرباط سلا القنيطرة وفندق جكرندا في مدينة القنيطرة. بحضور مؤتمري فروع المنتدى: مكناس-فاس-سيدي بوزكري،صفرو-تيسة-تاونات-مولاي يعقوب-خريبكة-الجديدة-الرباط- سلا-القنيطرة-سيدي سليمان –سيدي قاسم-الخميسات-القنيطرة،تمارة ،سيدي محمد لحمر،وحضور ممثلي اللجن التحضيرية :الداخلة-طنجة-الراشيدية-بني ملال-العيون-السمارة -عين عودة…ومشاركة ممثلي الامتدادات التنظيمية للمنتدى في الخارج:جنيف-البرازيل-فرنسا- السويد. وستعرف الجلسة الافتتاحية المقررة يوم الجمعة 19 ماي2017 ابتداء من الساعة الرابعة زوالا بقاعة غرفة الفلاحة بالقنيطرة،بالإضافة لكلمة جواد الخني رئيس المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ،كلمةعائلة المبعد الصحراوي مصطفة سلمى ولد سيدي مولود وإلقاء كلمة بعثها مصطفة سلمى من نواكشوط للمؤتمرو كلمات أخرى لفعاليات حقوقية ومناضلين صحراويين وحدويين ثم كلمات رؤساء ورئيسات جمعيات حقوقية ونسائية مغربية و افريقية بمشاركة ممثلي سفارات عربية وافريقية وأوروبية ومن أمريكا اللاتينية.

وستشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر،تكريم 5 نساء مناضلات وسط المنتدى وهن فاعلات ورئيسات لفروع:خريبكة-الجديدة-فاس- الرباط-مكناس ،كما سيتم تسليم درع المنتدى لحقوق الإنسان للمبعد الصحراوي مصطفة سلمى ولد سيدي مولود نظرا لتضحياته من أجل حرية التعبير وحرية الاختيار والرأي. هذا وستعرف باقي جلسات المؤتمر الوطني الأول المناقشة والمصادقة على مقررات أدبية تهم: 1-المرأة2-الهجرة واللجوء 3-الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 4-الصحافة والإعلام وحرية التعبير5-التنوع الثقافي والتعدد الهوياتي- 6-الشباب7-مقرر حول الصحراء .وكذا المصادقة على ميثاق يحتوي على :المنطلقات الحقوقية-الأهداف-القيم… و أخيرا البيان العام. وفي الجانب التنظيمي ستتم المصادقة على تعديلات القانون الأساسي. ليتوج المؤتمر خلال اليوم الثاني بفرز الهياكل التنظيمية:اللجنة الإدارية والمكتب التنفيذي .