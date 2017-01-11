المنتزه الرياضي مولاي الحسن يفتح أبوابه من جديد في وجه الجمعيات الرياضية

مراكش المسائية العربية بلاغ : في إطار التنشيط الرياضي، وبعد انتهاء أشغال الإصلاحات به، يعلن رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش عن إعادة افتتاح المنتزه الرياضي الأمير مولاي الحسن (شارع الأمير مولاي رشيد – باب الجديد)، وذلك كل يوم طيلة الأسبوع باستثناء الاثنين، من الساعة 8 إلى 10 صباحا، ومن 6 إلى 8 مساء. هذا وسيتم تلقي طلبات الاستفادة للمدة المتبقية من الفترة الشتوية ابتداء من 16 يناير 2017 إلى غاية 26 منه، طبقا لنموذج الطلب الموضوع رهن إشارة الجمعيات الرياضية، والذي يمكن سحبه من إدارة المنتزه أو من المصالح الرياضية بمجالس المقاطعات؛ علما أنه لا يؤخذ إلا بالطلبات المقدمة وفق هذا النموذج والمودعة لدى مكتب الضبط المركزي بالقصر البلدي شارع محمد الخامس.