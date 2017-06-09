المندوبية الإقليمية لقطاع الصحة، والمجلس البلدي لتحناوت ينظمان لقاءا تواصليا حول مشاكل قطاع الصحة بتحناوت وإقليم الحوز

المسائية العربية نظمت المندوبية الإقليمية لقطاع الصحة، والمجلس البلدي لتحناوت، يومه الجمعة 9 يونيو 2017 ، لقاء تواصليا، حول مشاكل قطاع الصحة بتحناوت وإقليم الحوز، عُقد بمقر البلدية.

وتطرق اللقاء إلى مجموعة من النقط التي تهم قطاع الصحة المحلية و الاقليمية باعتبار بلدية تحناوت عاصمة الاقليم و الوجهة الصحية له بتواجد المستشفى الاقليمي بترابها .

وشدد المتدخلون في اللقاء على ضرورة تسريع وتيرة فتح مركز تصفية الدم الاقليمي بتحناوت، والمرتقب افتتاحه بطاقة استيعابية 52 مريض، إضافة إلى توفير عدد من التجهيزات الضرورية بالمستشفى الاقليمي لتحناوت ومنها توفير جهاز سكانير وجهاز الفحص بالصدى القلب وكذا منظار للجهاز الهضمي و جهاز للعقيم المركزي ، إضافة إلى الزيادة من حجم الادوية لدعم المراكز الصحية و توسيع جناح اجراء العمليات فضلا عن ضرورة الزيادة في عدد سيارات الاسعاف.

وفيما يخص النقص في المراكز الصحية المحلية ، فقد تم تدارس امكانية انشاء مركز صحي جديد بحي سيدي محمد اوفارس على تراب بلدية تحناوت و دعمه بالتجهيزات الطبية و الموارد البشرية وذلك بدعم من وزارة الصحة.