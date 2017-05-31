النقابات التعليمية الست في لقاء مع وزارة التربية الوطنية واتفاق على العمل من أجل حل الملفات المطلبية
2017-05-31
المسائية العربية
كما تقرر في لقاء النقابات الست مع وزير التربية الوطنية يوم 26 ماي 2017 انعقد اليوم الثلاثاء 30 ماي 2017 (س13 إلى س16) اجتماعا بمقر وزارة التربية الوطنية بحضور رئيس ديوان وزير التربية والكاتب العام لوزارة التربية ومدير الموارد وتكوين الأطر وممثل عن كل نقابة من النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليم/CDT، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم/UNTM، والجامعة الحرة للتعليم/UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم/FDT، والجامعة الوطنية للتعليم/UMT، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي/FNE) وذلك حول موضوع المذكرة 111 وكان الاجتماع مناسبة:
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سلمت فيها النقابات الست رسالة لرئيس الديوان ليسلمها إلى وزير التربية متعلقة بطلب حل عاجل لملف الأساتذة المتدربين المرسَّبين المضربين عن الطعام وفتح حوار آني في الموضوع؛
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طرحت فيها النقابات من جديد ملف الحركة الانتقالية وما خلقه من ارتباك وقلق؛
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ذكرت فيها النقابات بمآل الملفات العالقة القديمة والجديدة في أفق لقاء وزير التربية نهاية يونيو 2017؛
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تم فيها التداول في ملف المذكرة 111.
وخلص الاجتماع إلى ما يلي:
1) العمل على حل الملفات المطلبية المطروحة؛
2) تنظيم لقاء عاجل حول الحركة الانتقالية لتوضيح جميع الإشكالات والأمور المطروحة؛
3) تنظيم لقاء قريب حول مأسسة الحوار وتدبير العلاقة بين الإدارة والنقابات مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا (وإصدار مذكرة بديل لـ 111).