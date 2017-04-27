النقابة الوطنية لصانعي ومرممي الأسنان تنظم مؤتمرها الدولي بمراكش

المسائية العربية : بلاغ صحفي

تنظم النقابة الوطنية لصانعي ومرممي الأسنان في مدينة مراكش، مؤتمرا دوليا طيلة ثلاثة أيام من ال_ 29 أبريل إلى غاية 1 ماي، تحت شعار : ” كلنا متحدون ” ‫.‬

سيعرف المؤتمر العلمي، حضور شخصيات وازنة وعلماء وخبراء دوليين من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، من أجل تبادل الخبرات في مجال صناعة وترميم الأسنان، وتعميق النقاش حول أهمية المهنة ووضعيتها في بعض البلدان الإفريقية بما فيها المغرب‫.‬