النقابة الوطنية للتعليم ف د ش بجهة مراكش – اسفي تحتفل باليوم العالمي للمرأة

المسائية العربية احتفلت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل بجهة مراكش – اسفي يومه الأربعاء 8 مارس 2017 باليوم العالمي للمرأة وهي تستحضر أ ول انتفاضة نسائية عالمية ضد القهر والاستغلال البشع وسوء ظروف العمل ومن أجل الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية وهو ما يعني أن الاحتفال نقابي المنشأ ، كما تستحضر التضحيات الجسام التي قدمتها المراة المغربية من تحمل لكل اصناف التعذيب حتى الاستشهاد ولكل انواع التنكيل والتشريد والمضايقات من أجل مغرب مستقل ديموقراطي تسوده المساواة والعدالة الاجتماعية وهو ما يعني حضورها القوي في تجسيد جدلية النقابي والسياسي . ويخلد عيد هذه السنة وطنيا تحت شعار “من أجل مشاركة نسائية فاعلة في الشأن التعليمي والنقابية ” وقد أكدت اخواتنا حضورا متميزا في كل المحطات النضالية دفاعا عن المدرسة العمومية وضد استهداف مجانية التعليم وضد تفويت المؤسسات الى القطاع الخاص وضد اللجوء الى التوظيف بالعقدة واستهداف نظام التعاضد وضد كل أنواع التهميش والعنف الجسدي والمعنوي وضد استهداف الحق في الاضراب وعلى المستوى الجهوي نحتفل بهذا العيد في أجواء عرس تنظيمي بامتياز ساهمت الاخوات بكل إصرار وعزيمة في نجاحه واكدن على ضرورة احترام القانونين الأساسي والداخلي وربط المسؤولية بالمحاسبة ودافعن بشراسة عن خيار الانتخاب الديمقراطي الشفاف والنزيه فانتزعن عن جدارة واستحقاق مواقع المسؤولية في جميع مكاتب فروع والمكاتب الإقليمية بالجهة ، ويبذلن المزيد من أجل إنجاح المؤتمر الجهوي الأول ومن اجل تتبع مشاريع وتدابير الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية ، ومن أجل التعبئة لتنفيذ البرنامج النضالي المسطر خلال شهر مارس 2017 وذلك بكل وعي ومسؤولية تبعا لما سبق ومن أجل ما سيأتي من نجاحات وباسم اخواني واخواتي في النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل بجهة مراكش أسفي ، تحية خاصة إلى جميع نساء ورجال التعليم بالجهة ومعا وسويا من أجل تعليم مجاني ذي جودة ودفاعا عن المدرسة العمومية و عن المطالب العادلة للشغيلة التعليمية . محمد أيت واكروش الكاتب الجهوي