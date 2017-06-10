النيابة العامة بمراكش تودع شابا متهما بتدنيس العلم الوطني بسجن الوداية

المسائية العربية كشفت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش امرت، يوم امس الجمعة، بايداع شاب سجن الوداية ومتابعة اربعة من شركائه من ضمنهم قاصر في حالة سراح اثر تورطهم في تدنيس العلم الوطني بحي المسيرة الثالثة.

واوضحت ذات المصادر، أن النيابة العامة سبق ان اعطت تعليماتها الى عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية امن مراكش، يوم اول امس الخميس، الى تمديد الحراسة النظرية في حق الموقوفين الخمسة من اجل تعميق البحث معهم قبل ان تتم احالتهم من جديد يوم امس الجمعة.

وتمكنت العناصر الامنية، صباح الاربعاء7 يونيو الجاري، من توقيف الشبان المتورطين في تمزيق العلم الوطني و”التبول” عليه بحي المسيرة الثالثة.