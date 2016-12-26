الهزائم المتتالية للكوكب المراكشي تعجل بإعفاء فؤاد الصحابي من مهمة تدريب الفريق،

المسائية الرياضية اعلن رسميا الاستغناء عن خدمات المدرب فؤاد الصحابي من طرف مكتب فريق الكوكب المراكشي، وصرف مبلغ 42 مليون سنتيم تشمل منح مباريات وراتب شهرين وشهر إضافي مقابل فسخ العقد الذي تم بين أعضاء المكتب المسير والمدرب الصحابي مباشرة بعد الهزيمة الخامسة للكوكب المراكشي في الجولة ال 14 بالدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم. والتي عصفت به الى الرتبة 15 . ويترقب ان يشمل الاعفاء ايضا المعد البدني للفريق جعفر عاطفي . كما يدور الحديث حول تكليف أحمد البهجة لقيادة الفريق أمام فريق الوداد البيضاوي في الدورة المقبلة قبل توقف الدوري .