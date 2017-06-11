الوداد البيضاوي يحتج بشدة على الكاف بسبب تعيين طاقم تحكيم زامبي لمباراته أمام الأهلي

واستغرب الوداد كيف يقدم الكاف على تعيين طاقم تحكيم زامبي لمباراته أمام الأهلي، وهو يعلم أن الفريق الأحمر ينافس فريق زاماكو الزامبي على بطاقة التأهل لدور الربع، إذ يوجد الفريقان معا في المجموعة نفسها.

وكان الاتحاد الإفريقي قد عين الزامبي جاني سيكازوي كحكم الساحة ،بمساعدة الأنجولي جيرسون دوس سانتوس/ والجنوب إفريقي ثوثي سوبلا والحكم الرابع الزامبي ويلنجتو كاوما، وهو ما اعترض عليه الوداد بشدة.

ورضخ الاتحاد الإفريقي لاحتجاجات الوداد وقرر تغيير الحكم الزامبي بآخر موريتاني، تفاديا لأية مشاكل، خاصة أن القانون يمنع تعيين حكم من الدولة نفسها لفريق ينافس فريقا ينتمي لبلد الحكم الذي سيريد مباراة الفريق الأول، وذلك ضمانا لمبدأ التكافؤ بين الفرق.