الوكيل العام للملك بالحسيمة يعلن اعتقال ناصر الزفزافي

المسائية العربية أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أنه تم اليوم الاثنين إيقاف ناصر الزفزافي من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات.