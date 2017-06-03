الوكيل العام للملك يُمدد الحراسة النظرية للزفزافي

المسائية العربية أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل، بتمديد فترة الحراسة النظرية لقائد حراك الريف ناصر الزفزافي، بعد عرضه عليه اليوم السبت .

وأفادت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام قرر تمديد فترة الحراسة النظرية للزفزافي، قصد مواصلة البحث معه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول التهم المنسوبة إليه .

وتم تقديم ناصر الزفزافي أمام الوكيل العام مطار، منفرداً عن باقي المعتقلين الآخرين ضمنهم جلول، والذين أمر الوكيل العام بعرضهم عليه، حيث تكلفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باستقدامهم .

ويتابع الزفزافي بتهم منها عرقلة وتعطيل حرية العبادات، على خلفية اقتحامه لمسجد محمد الخامس بمدينة الحسيمة الجمعة الماضية، ومهاجمة امامه .