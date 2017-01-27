الوكيل العام يطالب برفع العقوبة الحبسية لعبد اللطيف ابدوح إلى عشر سنوات والاعتقال من داخل الجلسة.

المسائية العربية بعد مرافعة المطالبين بالحق المدني الممثل في الاستاذ محمد طارق السباعي المحامي بهيئة الرباط ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ” ترانسبارنسي المغرب ” ممثلة في الاستاذ المحامي بهيئة مراكش حميد المدهون ، رافعت النيابة العامة ملتمسة رفع العقوبة الحبسية لعبد اللطيف ابدوح الرئيس السابق لبلدية مراكش وبرلماني حزب الاستقلال إلى حدود 10 سنوات، مع تطبيق مقتضيات الفصل الذي ينص على الاعتقال فور النطق بالحكم. ولنا عودة للموضوع بكثير من التفاصيل