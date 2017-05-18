أمن مراكش، يستمر في التضييق على لصوص الهواتف النقالة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بتنسيق مع عناصر الدائرة الأمنية الثانية عشرة، من إيقاف بطلي الشريط الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي والذي يوثق لعملية سرقة هاتف نقال من مواطنة بحي برادي 3، مستغلين في ذلك نتائج البحث الذي توصلت له عناصر الدائرة الأمنية المذكورة إثر تلقي شكاية الضحية والتي أفضت إلى تحديد هوية الأضناء وإيقافهم بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية التي قامت بإحالة المعنيين بالأمر على المصلحة الولائية للشرطة القضاية بعد تعميق البحث.

هذه الخطوة الايجابية ، فتحت باب الأمل، على ان تستمر الحملات الامنية المضيقة على لصوص الدراجات النارية ، وان تفعل كاميرات الشوارع ، وتحرص العناصر الامنية على التواجد بشكل مكثف في محيط المواقع السياحية، وأماكن تواجدهم، وأيضا داخل الاحياء والازقة الشعبية، حرصا على سلامة المواطنين و حفاظا على ممتلكاتهم، و سعيا وراء استتباب الأمن في نفوس الساكنة، وعلى سمعة المغرب والسياحة خارجيا، وهذا امر قابل للتفعيل في ظل السياسة التي تنهجها ولاية امن مراكش حاليا.