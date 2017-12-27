انفجار انبوب يؤدي الى وفاة مستحمة بأحد الحمامات الشعبية بمراكش

المسائية العربية مراكش توفيت صباح يوم الاربعاء 26 دجنبر سيدة تبلغ من العمر حوالي 64 سنة متأثرة بحروق من الدرجة الثالثة، وذلك اثر انفجار انبوب الماء الحار داخل احد الحمامات العمومية بمراكش. ويعود الحادث الى يوم 21 دجنبر ، حيث فوجئت المرأة خلال استحمامها بانفجار القناة الموصلة للماء الحار، مما أدى إلى إصابتها بحروق بليغة على مستوى الجسد، فتم نقلها على وجه السرعة عبر سيارة الاسعاف الى مستشفى الام والطفل لتلقي العلاجات الضرورية، إلا أن حالتها الحرجة ، دفعت باسرتها الى نقلها إلى إحدى المصحات الطبية الخصوصية، إلا أن الأجل المحتوم لم يمهلها كثيرا ، حيث ودعت الحياة بعد ساعات قليلة من بلوغها المصحة، وذلك صباح يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2017 ، وعلمت المسائية العربية من مصادر عليمة، أن السلطات الامنية بمراكش فتحت تحقيقا في الموضوع تحت اشراف النيابة العامة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات