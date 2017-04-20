ايقاف الشاب المخمور الذي تسبب في حادثة سير بالرباط

اعتقلت عناصر امنية بالدار البيضاء، سائق السيارة الفخمة، الذي كان في حالة سكر، و تسبب في ارتكاب حادثة السير بالرباط صباح يوم الاثنين الماضي،

و حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فإنه “

متابعة للبحث القضائي المنجز في حادثة السير بجروح وخسائر مادية التي وقعت بمدينة الرباط صباح يوم الاثنين الماضي، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بتنسيق مع مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، مساء اليوم الأربعاء، من توقيف سائق السيارة وذلك أثناء تواجده بمدينة الدار البيضاء.

و لتحديد ظروف الحادثة وملابساتها، تم فتح بحث قضائي مع المعني بالأمر بتعليمات من النيابة العامة ،