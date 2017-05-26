بالشفاء العاجل للزميل عبدالله البقالي

المسائية العربية تعرض الزميل عبدالله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومدير جريدة العلم، لوعكة صحية والتي على إثرها خضع لعملية جراحية تكللت بالنجاح. بهذه المناسبة يتمنى طاقم جريدة المسائية العربية للزميل عبدالله البقالي الشفاء العاجل وموفور الصحة والعودة السريعة والطبيعية لحياته المهنية و العائلية، راجين من العلي القدير أن يشفيه شفاءً ليس بعده سقمٌ أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التّي لاتنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأه في الّليل وفي النّهار، وارحمه بقدرتك عليه. أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهمّ، يا مُفرّج الكرب، يا مُجيب دعوة المُضطرّين، اللهمّ ألبسه ثوب الصّحة والعافية عاجلاً غير آجلٍ، يا أرحم الرّاحمين، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين.