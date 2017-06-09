الزميل مراد بولرباح مدير مجلة وموقع “أصداء مراكش” يجري عملية جراحية

المسائية العربية أجرى الزميل مراد بولرباح ، مدير مجلة وموقع أصداء مراكش، عملية جراحية كللت بالنجاح، يوم الثلاثاء 6 يونيو الجاري، بإحدى مصحات بمراكش.

وبهذه المناسبة يتمنى له طاقم المسائية العربية الشفاء العاجل، اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقمٌ أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التّي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يُضام، وأن يعود لأسرته وذويه في كامل الصحة والعافية وكله نشاط وحيوية، إنه مجيب الدعاء.