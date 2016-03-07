براكة بسيدي يوسف بن علي تتحول إلى ” بركاسة” لمراكمة الازبال

مراكش الجميلة ، تفسدها بعض المظاهر التي تعود لعقليات لا تعير اهتماما للمناخ والبيئة ، فبدلا من أن ترمي الأزبال في الحاويات المخصصة تسهيلا على موظفي النظافة، وأيضا حفاظا على سلامة الصحة، وجمالة الحي، تجد ضالتها في المحلات المهجورة، والبراكات التي لم يعد أصحابها يستغلونها بسبب مرض أو موت، أو عذر آخر. وكمثال على ذلك

هذه البراكة التي كانت مخصصة لبيع الخبز، فإذا بها تتحول بقدرة قادر إلى مرتع يستقبل اللأزبال مما افسد جمالية شارع حمان الفطواكي ودرب مولاي بوبكر بسيدي يوسف بن علي وبخست كل الاعمال التي يقوم المنظفون كل يوم.