برشلونة يهزم ريال مدريد على السوشيل ميديا بـ 172.992 مليون متابع

المسائية الرياضية كتب إسلام مسعود تفوق نادى برشلونة الإسبانى على غريمه التقليدى ريال مدريد فى سباق المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى لعام 2016 وفقاً لدراسة أجرتها وكالة “ SocialScene ” الإسبانية. وفقاً لما نشرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة هزم ريال مدريد وأصبح أكثر الأندية الإسبانية متابعة على شبكات التواصل الاجتماعى، بعدما بلغ عدد متابعيه 172.992 مليون، فيما جاء الملكى ثانياً بـ166.806 مليون متابع. جدير بالذكر أن برشلونة يفتتح العام الجديد بمواجهة أتلتيك بلباو غدا، الخميس، بدور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، وتبدأ انطلاقة ريال مدريد بمشواره فى 2017 مساء اليوم، الأربعاء، أمام إشبيلية بنفس الدور لذات البطولة.