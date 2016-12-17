بلاغ تنديدي حول ” قضية الميكروفون المتسخ” بقناة الرياضية

المسائية العربية : بلاغ تنديدي توصلت المسائية العربية بنسخة من البلاغ التنديدي الذي اصدرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية في شأن المعاملات اللاقانونية والاستفزازات التي يتعرض لها العاملين وخصوصا منهم الجسم الصحفي المهني بالمؤسسة الوطنية للإذاعة والتلفزة وجاء في البلاغ أن السيد المدير بالنيابة يوزع وبالجملة شتى أنواع العقوبات والقرارات التعسفية بدون حسيب و لا رقيب وخارج كل المساطر القانونية والإدارية باسم السيد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيصل لعرايشي. وأضاف البلاغ ان آخر ما جادت به قريحة مدير الموارد البشرية بالنيابة هو توجيه إنذارات بشكل مفاجئ ودون سابق إعلان أو إنذار لطاقم صحفي بكامله بالقناة الرياضية يتكون من 5 عاملين: رئيس التحرير والمصور التلفزي ورئيس النشرة و تقنيين فنيين بناء على ما أصبحت تعرف في أوساط العاملين والصحفيين بالشركة ب “قضية الميكرو المتسخ” حسب التقرير الذي تقدم به المدير المركزي لقناة الرياضية حسن بوطبسيل على خلفية بث قناة الرياضية لتصريح لرئيس الفيدرالية الدولية لكرة القدم (الفيفا) والذي ظهر فيه ميكروفون الشركة متسخا وعليه بقع سوداء . وهي القرارات التي تعتبرها النقابة الوطنية للصحافة المغربية شططا في السلطة وخرقا سافرا للمساطر الإدارية والقوانين التي تحكم المؤسسة والتي تضمن حق العاملين في الدفاع عن أنفسهم وعن حقوقهم. كما تعتبرها ضربا من ضروب العبث والتسلط الذي أصبح يطبع تدبير الموارد البشرية والذي ينم عن جهل تام بطبيعة الممارسة الصحفية المهنية وباختصاصات ومهام الطاقم الصحفي والفني والذي لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يتحول إلى عامل نظافة أو صيانة لميكروفونات و تجهيزات ووسائل عمل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.