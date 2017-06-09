بيان المجموعة الوطنية لحملة الشواهد العليا في الهندسة النووية‎

المسائية العربية بعد الاحتجاجات التي نظمتها المجموعة الوطنية لحملة الشواهد العليا في المجالالنووي على مدى 5 سنوات وبعد إصدار القانون 12_142 المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للسلامة والأمن في المجالين الاشعاعي والنووي الذي طال انتظاره يعلن مدير هذه الوكالة السيد الخمار المرابط عن فتح مباراة توظيف لفائدة الحاصلين على الشواهد العليا في هذا المجال. ويا للأسف بعد 5 سنوات من العطالة والانتظار نتفاجأ كون هاته المباراة لم تخصص سوى مقعدين لحملة الشواهد في المجال النووي من أصل 18 مقعدا , والادهى والامر هو انه وصلت الى اسماعنا ان هادين المقعدين تم الحسم في صاحبيهما قبل المباراة أصلا وهما:(ن . ب وه. إ) وهذا يعني أنه لا مجال للتباري في هاته المباراة الشيء الذي لا نستطيع تقبله بالمرة ونأمل أن يكون هذا الأمر مجرد إشاعة لأنه ليس من مصلحة الوكالة أن تفقد مصداقيتها منذ الوهلة الأولى أمام أبناء الشعب المغربي وهي التي جاءت للحرص على الامن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي من داخل هدا الوطن الحبيب . فكيف سيصدق المواطنون ما ستنشره الوكالة من تقارير عن الأمن والسلامة وهي لم تتوفربعد على الشفافية والمصداقية اللازمتين لإجراء مباراة لتعيين أطرها وموظفيها , ثم كيف لنا بربكم أن نسمح بمثل هاته التصرفات الهوجاء بعد كل هذه النضالات والانتظار الذي دام 5 سنوات ونيف . وفي هذا الصدد فإننا نؤكد أنه إذا تبين لنا صحة الإشاعات السالفة الذكر فإننا لن نسكت عن هذا الجرم المرتكب في حقنا كفئة متضررة بصفة خاصة وفي حق أبناء الشعب بصفة عامة.