تأبين الكاتب الاسباني الشهير خوان كويتيسولو بمراكش

المسائية العربية نظم، مساء اليوم الاحد 4 يونيو، حفل تأبين للكاتب الاسباني خوان كويتيسولو بمستودع الاموات بباب دكالة بمدينة مراكش.

وحضر حفل التأبين الذي انطلق على الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، كل من عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش ــ آسفي، محمد العربي بلقايد عمدة مراكش وعمر الجزولي عمدة مراكش السابق، والدكتور خالد الزنجاري المدير الجهوي لوزارة الصحة، والدكتور محمد عز الدين المعيار الادريسي رئيس المجلس العلمي بمراكش، والى جانب شخصيات امنية وعسكرية وثقافية ومنتخبين بالمدينة الحمراء.

وفارق الحياة الكاتب الاسباني الشهير غويتيسولو، صباح اليوم، بمنزله بسيدي بولفضايل بحي القنارية بمقاطعة مراكش المدينة، عن سن يناهز سن 86 (من مواليد 1931).