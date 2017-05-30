تأجيل محاكمة مالك إحدى الشركات العقارية، بعد تورطه في عملية نصب واحتيال والترامي بمراكش

المسائية العربية قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش تأجيل محاكمة مالك إحدى الشركات العقارية، بعد تورطه في عملية نصب واحتيال والترامي على ملك الغير، إلى يوم الاثنين المقبل، لمنحه مهلة لانتداب محام للدفاع عنه أثناء جلسة الحكم. ويتابع المتهم (عبد الله. ن)، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بولمهارز، طبقا لفصول المتابعة، وصك الاتهام بتهم النصب والاحتيال والترامي على ملك الغير والابتزاز. وكشفت التحقيقات الأولية، التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في هذه القضية، عن ورود اسم المتهم في شكايات أخرى تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص.