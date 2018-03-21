تأسيس المنتدى المغربي للبحث في الإدارة والتنمية المحلية بمراكش

المسائية العربية تم الإعلان في مراكش عن تأسيس المنتدى المغربي للبحث في الإدارة والتنمية المحلية، من طرف مجموعة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والطلبة، يحدوها أمل تعزيز وتعميق النقاش والبحث في قضايا الإدارة والتنمية المحلية . ويطمح المنتدى إلى تأسيس عمل بحثي جاد وفعال قادر على مواكبة وتتبع تنزيل مقتضيات دستور 2011 على مستوى تأهيل الإدارة العمومية، وتفعيل دور الجماعات الترابية في تحقيق التنمية. كما يواكب الحوارات الموسعة التي شهدها تدبير المجال المحلي على مستوى إشراك المجتمع المدني والشباب في إطار الديمقراطية التشاركية . وتتلخص أهداف المنتدى المغربي للبحث في الإدارة والتنمية المحلية، كما جاء في القانون التأسيسي في : – خلق فضاء للحوار والنقاش حول قضايا الإدارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية على الصعيد الوطني والمحلي. – دعم التواصل بين المواطن والإدارة من خلال إشراكه في اتخاذ القرار. – تنمية قدرات الشباب وتشجيع انخراطهم في تدبير الشأن العمومي . – إنجاز ونشر الدراسات والأبحاث والدوريات والتقارير والبرامج الالكترونية وجميع الأعمال والأنشطة المرتبطة بقضايا الإدارة والتنمية المحلية. – تنظيم ندوات، وأيام دراسية ولقاءات علمية وأوراش ودورات تكوينية لفائدة الساكنة المحلية والطلبة الباحثين وأعضاء المجتمع المدني والمنتخبين . – دعم وتشجيع الطلبة والباحثين على البحث في مجالات تخصصهم . – عقد لقاءات مع كفاءات وقيادات وطنية وأجنبية لتسليط الضوء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك .