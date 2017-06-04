تاريخ مواجهات الوداد والأهلي

أولى المواجهات كانت في نسخة 2011 برسم أولى مباريات دور المجموعات وإنتهت بنتيجة التعادل 3 – 3 في مباراة أقيمت بملعب الكلية الحربيّة، وقد سجل للوداد المهاجم محسن ياجور ثنائية و مدافع الأهلي شريف عبد الفاضل في مرماه، في حين سجل للأهلي عماد متعب و وائل جمعة و دومينيك داسيلفا.

وفي ذات السنة تجدد اللقاء بين الفريقين بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء برسم الجولة الخامسة، وانتهى أيضا بنتيجة التعادل بهدف لمثله، إذ سجل للمصريين هدف السبق اللاعب محمد ناجي، قبل أن يعدل الوداد النتيجة عن طريق عبد الرحيم بنكجان.

قبل أن يعود الفريقان للتواجه في دور المجموعات السنة الماضية، بعد أن حل الوداد الرياضي ضيفاً على الأهلي بملعب برج العرب يوم 16 يوليوز 2016، إذ انتهى اللقاء بنتيجة التعادل السلبي بين الطرفين.