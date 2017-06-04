تاريخ مواجهات الوداد والأهلي

المسائية العربية
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة خاصة الكرة العربية للمواجهة المرتقبة بين الوداد الرياضي والأهلي المصري مساء يومه الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لعصبة الأبطال الإفريقية.
الوداد الرياضي ممثل المغرب الوحيد في هذه المسابقة القارية يحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 3 نقاط خلف الأهلي المصري برصيد 4 نقاط و زاناكو الزامبي متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، في حين يقبع قطن سبور الكاميروني في الصف الأخير بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية.
مواجهة الوداد و الأهلي اليوم ليست المرة الأولى التي سيلتقي فيها الفريقين العريقين على الصعيد الإفريقي، إذ سبق وأن تَوَاجها في أربع مناسبات رسمية بدور المجموعات في عصبة الأبطال الإفريقية.
أولى المواجهات كانت في نسخة 2011 برسم أولى مباريات دور المجموعات وإنتهت بنتيجة التعادل 3 – 3 في مباراة أقيمت بملعب الكلية الحربيّة، وقد سجل للوداد المهاجم محسن ياجور ثنائية و مدافع الأهلي شريف عبد الفاضل في مرماه، في حين سجل للأهلي عماد متعب و وائل جمعة و دومينيك داسيلفا.
وفي ذات السنة تجدد اللقاء بين الفريقين بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء برسم الجولة الخامسة، وانتهى أيضا بنتيجة التعادل بهدف لمثله، إذ سجل للمصريين هدف السبق اللاعب محمد ناجي، قبل أن يعدل الوداد النتيجة عن طريق عبد الرحيم بنكجان.
قبل أن يعود الفريقان للتواجه في دور المجموعات السنة الماضية، بعد أن حل الوداد الرياضي ضيفاً على الأهلي بملعب برج العرب يوم 16 يوليوز 2016، إذ انتهى اللقاء بنتيجة التعادل السلبي بين الطرفين.
وفي مباراة الإياب التي دارت بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء تمكن الأهلي المصري من الفوز على الوداد بهدف نظيف وقعه رامي ربيعة برأسية، باعتباره الفوز الوحيد في تاريخ المواجهات الرسمية بين الطرفين.
وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الوداد الرياضي و الأهلي المصري ستنطلق في تمام الساعة التاسعة ليلاً بالتوقيت المغربي.