تجربة جديدة تمزج بين فن احواش وفن ” الجاز “

المسائية العربية الفنية

بقلم : محمد السعيد مازغ

نظم عبد الحق مبروك ندوة صحفية للتعريف بمنتوجه الفني الجديد الذي يسعى من خلاله ادخال آلة الساكسفون في فن احواش وذلك في قالب فني رائع يسافر بالمتلقي من واحات جنوب المغرب الى قلب افريقيا ومنها الى امريكا المهووسة بفن الجاز.

وأضاف عبد الحق مبروك ان هذه المهمة بقدر ما تحمله من صعوبات كلفته سنين عديدة في البحث والتفكير والتجارب، بقدر ما منحته شحنة ورغبة حثيثة على الاستمرار بعزيمة قوية في تقريب الايقاعات وانسجامها من أجل تحقيق الذات وبلوغ الشهرة العالمية.

وأشار محمد اشويكة كاتب وناقد سنمائي خلال تسييره لهذه الجلسة إلى ان عبد الحق مبروك يعد من الفنانين العصاميين الذي تربى في كنف اسرة تعشق فن احواش حتى النخاع، وقد اقتحم عالم الموسيقى والعزف منذ صغره، أحب آلة الساكسافون واستمر يتالق فيها ويبدع، وكان من منتوج ذلك، التفكير في مجموعة من الصيغ التي يمكن التعامل بها مع مجموعة من الفنون الشعبية بإقحام الجاز دون المس بروح الثراث وتحريفه.

واشاد محمد اشويكة بهذا العمل الفني الذي يعتبره رسالة قوية تسعى لنشر القيم الاخلاقية والفنية، وهي طريقة للتعبير عن الافكار بمحتوى وشكل جيد لا يتنافى والاخلاق العامة.

وفي مداخلته، اكد عمر مرابط استاذ وباحث في الثراث أن تجربة عبد الحق مبروك جديرة بالاهتمام على مستوى معرفة مضمون هذا العمل الفني الذي جسده عبد الحق مبروك من خلال فيديو كليب،

وأضاف أن محتوى الفيديو كليب يعتبر نصا فنيا مكثفا يحيلنا على عدة اعتبارات فيما يتعلق بالمجال الثقافي والفني بشكل عام، مشيرا إلى أن الحديث عن احواش هو حديث عن منطقة محددة اي ـ منطقة احواش الفنية .

وأفاد أن مدينة وارزازات يمكن اعتبارها وكذا الجنوب الشرقي الامتداد الطبيعي للواحة ، واحواش هو جزء من التعبير الرمزي لهذه الواحة، مشيرا الى ان الواحة كما انتجت القصور والقصبات والزربية وكل الاشكال الابداعية المختلفة فيعتبر احواش هو الجوهر والعنصر الاساسي ضمن هذا الانتاج الواحي بشكل عام.