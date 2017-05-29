ترتيب هدافي البطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الأول

المسائية العربية في ما يلي ترتيب هدافي البطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الأول، بعد إجراء مباريات الدورة ال30 والأخيرة أيام الخميس والجمعة والأحد : – 19 هدفا: وليام جيبور (الوداد البيضاوي). – 14 هدفا: محمد الفقيه (الكوكب المراكشي)، جلال الداودي (حسنية أكادير). – 12 هدفا: وليد أزارو (الدفاع الحسني الجديدي). – تسعة أهداف : أمين تيغزاوي (أولمبيك خريبكة). – عشرة أهداف: زيد كروش (المغرب التطواني)، عصام الراقي (الرجاء البيضاوي). – ثمانية أهداف: زكرياء حدراف (الدفاع الحسني الجديدي)، كريم بركاوي (حسنية أكادير)،محمد كمال (الجيش الملكي) – سبعة أهداف: فابريس أونداما (الوداد البيضاوي)، عبد الرحيم مقران (شباب الريف الحسيمي)، عبد الرحيم الشاكر (الجيش الملكي)، حميد أحداد (الدفاع الحسني الجديدي)، نور الدين الكرش (شباب أطلس خنيفرة)، دانجي نغومبي مبينغي (أولمبيك خريبكة). – ستة أهداف: بلال المغري (أولمبيك خريبكة)، مصطفى اليوسفي (الجيش الملكي)، أحمد حمودان (اتحاد طنجة)، محمود بنحليب (الرجاء البيضاوي) مهدي النملي (أولمبيك آسفي) وعبد السلام بنجلون (اتحاد الفتح الرياضي). – خمسة أهداف: ياسين الصالحي (المغرب التطواني)، محمد فوزير (اتحاد الفتح الرياضي)، المهدي الدغوغي (شباب قصبة تادلة)، مروان الدرعاوي (النادي القنيطري)، بدر كشاني (نهضة بركان)، توفيق أجروتن وعبد الكبير الوادي (الجيش الملكي)، وصلاح الدين السعيدي (الوداد البيضاوي)، أيوب نناح وعدنان الوردي (الدفاع الحسني الجديدي)، وغاي هيرفي (اتحاد طنجة)، وياسين لبحيري (شباب الريف الحسيمي). – أربعة أهداف: ياسين لكحل (المغرب التطواني)، أشرف بنشرقي (الوداد البيضاوي)، ياسين الذهبي وعبد الإله عميمي (الكوكب المراكشي)، المهدي النغمي وأبو بكر تونغارا (الجيش الملكي)، عبد المولى الهردومي (شباب أطلس خنيفرة)، يوسف أوشويا (شباب قصبة تادلة)، اينيس سيبوفيتش وعبد الغني معاوي (اتحاد طنجة)، سلمان ولد الحاج (المغرب التطواني)، الحادجي منصور با (النادي القنيطري)، عبد الصمد المباركي (شباب الريف الحسيمي)، لمين دياكيتي (الدفاع الحسني الجديدي)، فوزي عبد الغني (حسنية أكادير)، لابا كودجو (نهضة بركان). – ثلاثة أهداف: محمد أوناجم (الوداد البيضاوي)، ياسين الرامي وسعد ايت الخرصة (أولمبيك آسفي)، اسماعيل بلمعلم وأيوب الخاليقي (اتحاد طنجة)، محمد الناهيري (اتحاد الفتح الرياضي)، محمد عزيز ورشيد حسني (نهضة بركان)، المهدي الهالكي ومومي هيلير وزهير الواصلي وعبد الاله الحافيظي ومبينغي سامسون (الرجاء البيضاوي)، بديع أوق (حسنية أكادير)، سعد الغرباوي وعثمان بناي (شباب قصبة تادلة)، سمير الزكرومي (شباب أطلس خنيفرة)، مهدي برحمة (الجيش الملكي).