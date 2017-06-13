تصريحات رونارد المسيئة تجره للتحقيق بالجامعة

حيث اتهم فيها بعض الجماهير المغربية بالحصول على أموال مقابل استفزازه والهتاف باسم حكيم زياش في المباراة الأخيرة بأكادير، حيث واجه الأسود المنتخب الهولندي.

وفاجأ رونارد الجامعة الملكية المغربية بتصريحاته، التي أدلى بها في الندوة التقديمية لمباراة الأسود أمام الكامرون، برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2019.

وسارع فوزي لقجع، حسب مصدر جامعي، إلى إخبار رونارد بضرورة عقد اجتماع لاستفساره عن أسباب تصريحاته، التي ستزيد من توثر علاقته بالجماهير المغربية، خاصة أن تحج لدعم الأسود وليس لاستفزاز اللاعبين أو الطاقم التقني.

وكانت الجامعة الملكية المغربية قد طلبت من رونارد معاقبة نبيل درارد، ويونس بلهندة، بعد دخولهما في مشاداة كلامية مع الجماهير بين شوطي المباراة الودية أمام هولندا، غير أنه رفض ذلك، وأكد أنه بدوره فقد أعصابه وكاد أن يدخل في مشاداة مع بعض الجماهير المغربية.